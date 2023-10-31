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Yıldız kızlarda 1.’lik ve 2.’lik kürsüsünü alan Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ödüllerini Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’tan aldı.

Kütahya'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’nda yarışan Kütahya Belediyespor Kulübü atletizm takımındaki sporcularımız yarışmaya damga vurdu. KÜTAHYA (İGFA) - 10 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek olan Atatürk'ü Anma Koşusu Türkiye Şampiyonası için seçme niteliği olan 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’nda toplamda 28 sporcunun seçilmeye hak kazandığı yarışmada Kütahya Belediyespor Kulübü’nden 13 sporcu, 10 Kasım'da ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

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