Ankara Keçiören Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında çocuklar için düzenlenen kutlama etkinlikleri erken başladı.ANKARA (İGFA) - Ankara'da kutlamalarda Gül Adası, Ata ve Gülücük Çocuk Gelişim Merkezi’nin minik öğrencileri 23 Nisan’a özel hazırladıkları gösterileri coşkuyla sergiledi. Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kutlama Onuncu Yıl Marşı ritim gösterisiyle başlarken Karadeniz yöresi gösterilerinden potporiye, zeybekten Kafkas oyunlarına kadar birbirinden renkli gösteriler salondakilerden büyük alkış aldı. Koro halinde seslendirdikleri şarkılarla doyasıya eğlenen çocuklara eğitmenleri ve aileleri de eşlik etti.

Etkinliğe katılarak çocukların ve ailelerin coşkusuna ortak olan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Keçiören Belediyesi olarak geleceğimiz olan çocukların her zaman yanındayız” dedi.

ÇOCUK ETKİNLİK ARACI EĞLENCENİN MERKEZİ OLDU

Öte yandan Keçiören’deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Etkinlik Aracı Keçiörenli çocukları bir araya getirdi. Kalaba Kent Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında gün boyu süren kutlamada çocuklar, sahne gösterileri ve animasyonlarla eğlenceli anlar yaşadı. Hacivat ile Karagöz oyunu, yüz boyama etkinlikleri ve düzenlenen yarışmalar çocukların bayram sevincini doruğa çıkardı. Pamuk şekeri ve mısır ikramlarının da yapıldığı etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.