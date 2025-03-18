Gençlik politikalarının sahadaki en önemli aktörlerinden olan gençlik çalışanlarının kapasitelerini güçlendirmek için Yerel Gençlik Politikası Programı kapsamında “Belediyelerde Görevli Gençlik Çalışanları için Kapasite Geliştirme Kampları” başlıyor.ANKARA (İGFA) - Belediyeler bünyesinde gençlerle doğrudan çalışan gençlik çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemek, yeterliliklerini artırmak ve yerel yönetimler bünyesinde yürütülen gençlik çalışmalarını güçlendirmek için bir araya gelen GoFor, Antalya, İzmir ve Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin ev sahipliğinde üç farklı şehirde “Belediyelerde Görevli Gençlik Çalışanları için Kapasite Geliştirme Kampları” düzenleyeceğini duyurdu.

Kapasite geliştirme desteğini, birbirini tamamlayan ve alanında tecrübeli uzmanlar ile düzenleyecekkleri üç kamp ile sağlanacağı belirtilirken, ilk kamp, gençlik çalışmalarının ve insan odaklı yaklaşımların temellerini ele alınacak. İkinci kamp, gençlerle çalışırken ihtiyaç duyulacak bakış açılarını, yöntemleri ve araçları tartışacak. Son kamp ise yerel yönetimler bünyesinde gençlik çalışmaları yürütürken kullanılabilecek yeterliliklere odaklanacak.

Her kamp programında, ev sahibi belediyelerin gençlik çalışmalarını ve hizmetlerini izleme, öğrenme ve deneyimleme fırsatı sunan çalışma ziyaretleri yer alacak.

Katılımcılar, bu ziyaretlerde iyi örnekler üzerine tartışarak kendi çalışmalarına dair yeni bakış açıları kazanacaklar.

Katılımın ücretsiz olduğu kamplarda; konaklama, yemek ve ulaşım masrafları Yerel Gençlik Politikası Programı kapsamında karşılanacağı vekontenjanın 24 kişi ile sınırlı olduğu bildirildi. 24 Mart 2025 son başvuru tarihi olarak belirlenirken, kampa seçilen katılımcıların 28 Mart 2025 tarihinde açıklanacağı öğrenildi.

Kamp takvimi ve içerikleri ise şöyle:

???? Antalya | 16-20 Nisan 2025

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde

Temalar: Genç, Gençlik Çalışması, Gençlik Çalışanı, Sivil Toplum, Gençlik Politikaları, İnsan Hakları

???? İzmir | 28 Mayıs – 1 Haziran 2025

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde

Temalar: Dahiliyet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Yaygın Eğitim, Gönüllülük, İletişim

???? Eskişehir | 20-24 Ağustos 2025

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde

Temalar: Savunuculuk, Yerelde Gençlik Araştırması ve Gençlik Verisi, Bürokrasi, Gençlik Merkezleri, Proje Döngüsü Yönetimi

BAŞVURU İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ