Antalya Körfezi, bu yıl ikinci kez Coral Cup Yat Yarışı’nın heyecanına sahne oldu.ANTALYA (İGFA) - Coral Cup 2025, bu yıl da yelken tutkunlarını bir araya getirdi.

Antalya Yelken Spor Kulübü organizatörlüğünde Antalya Körfezi’nde gerçekleşen yarışlarda, dört farklı kategoride toplam 24 yelkenli tekne rüzgârla yarıştı.

KAZANAN EKİPLER KUPA KALDIRD

Setur Antalya Marina’dan start alan ve nefes kesen anlara sahne olan yarışlar, yelken sporuna gönül verenleri buluşturdu.

Etkinlik, katılımcıların yanı sıra izleyicilerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Antalya Yat Yarışı’nda boyları 9 ila 20 metre arasında değişen 24 yelkenli tekne kıyasıya mücadele ederken, Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2025 faaliyet programında da yer alan yüksek tempolu çekişmenin sonucunda; A kategorisinde “Dolce” isimli yatla Aytuğ Erdem kaptanlığındaki ekip, B kategorisinde “Moana” isimli yatla Halil Serdar değerli ve ekibi, C Destek kategorisinde “Levend” isimli yatla Levend Özden ve ekibi, DSport kategorisinde ise “Aşka” isimli yatla Ali Cenk Yorulmaz ve ekibi birinci oldu.

Genel sıralamada ise “Moana” isimli yatla Halil Serdar Değerli ve ekibi birinciliği elde ederek Coral Cup 2025’in genel şampiyonu unvanını kazandı.