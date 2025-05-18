Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanı Altun, yaptığı açıklamada, Suriye Enformasyon Bakanı değerli kardeşim Hamza el Mustafa'yla gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde de ifade ettikleri üzere dost kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da Suriye ile yakın ilişki ve iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.