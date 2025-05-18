İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZMAR tanzim satış marketinin üçüncü şubesi Gaziemir’de hizmete girdi. Başkan Cemil Tugay, üretici ve tüketiciyi koruyan İZMAR modelinin Tansaş gibi Türkiye’ye örnek olacağını belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gıda enflasyonuna karşı İzmirlilere uygun fiyatlı ve sağlıklı ürünler sunmak amacıyla hayata geçirdiği İZMAR (İzmir Tanzim Satış Marketi) projesinin üçüncü şubesini Gaziemir’de açtı.

Atıfbey Mahallesi’nde, Gaziemir Merkez Polis Amirliği karşısında hizmete başlayan şubenin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bürokratlar, siyasi temsilciler, muhtarlar, kooperatifler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Tugay, açılışta yaptığı konuşmada, İZMAR’ın Tansaş modelinden ilham aldığını, ancak kar amacı gütmediğini vurguladı. Üreticilerin emeklerinin karşılığını alamadığını, market zincirlerinin fiyatları manipüle ettiğini belirten Tugay, “Üreticiden ucuza alınan ürünler, piyasada yüksek fiyatlarla satılıyor. Gıda güvenliği ise ihmal ediliyor. Biz, İzmirlilerin sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlere erişmesini istiyoruz. Ne fırıncılık, ne kasaplık, ne de marketçilik peşindeyiz. Bu marketler, halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için açılıyor” dedi.

Tugay, İZMAR’da fiyatların piyasaya göre ortalama yüzde 25, bazı ürünlerde yüzde 50 daha düşük olduğunu ifade etti.

İZTARIM AŞ tarafından işletilen İZMAR’larda, Bayındır Süt Fabrikası’nda üretilen süt, yoğurt, tereyağı gibi ürünler, Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde hazırlanan yerli et ürünleri, Halk Ekmek ve temizlik malzemeleri uygun fiyatlarla satılıyor.

Gaziemir şubesinde açılan “Gel Al Su” noktasında, 19 litrelik damacana su, piyasada 185 TL’ye satılırken, İzmir Su markasıyla 40 TL’ye sunuluyor