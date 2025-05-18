Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, lösemiyi başarıyla yenmiş çocuklara ümit dolu bir gelecek sunmak için sınırları aşıyor.İSTANBUL (İGFA) - “Kahraman Çocuklar”; LÖSEV’in düzenlediği, toplamda 5 ülkeyi kapsayan özel yurtdışı gezilerine başladı. Bu anlamlı gezilerin ilk durağı olan New York’ta, çocuklar hem moral buluyor hem de unutulmaz anılar biriktiriyor.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, dünya genelindeki lösemiye dikkat çekmek ve lösemili çocuklara moral vermek amacıyla, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası düzenliyor."Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir" sloganıyla düzenlenen ve 24. kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası, farklı ülkelerden çocukları bir araya getiriyor. Bu kapsamda lösemi ile mücadele eden çocuklara destek vermek amacıyla Türkiye’nin farklı illerine geziler düzenlediği gibi Yurt dışı gezileri de düzenliyor. Bu kapsamlı programın ilk durağı olan ABD’nin en kalabalık şehri New York’a yapılan geziye, iyileşen ve tedavisinin son aşamasındaki 8 çocuk katıldı. Hafta kapsamında farklı ülkelere 50 LÖSEV’li çocuk ve genç katılacak.

TÜRK GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜNDE LÖSEV

17 Mayıs’ta Geleneksel Türk günü ve festivali kapsamında düzenlenen yürüyüşe lösemi ve kanser konusunda farkındalık yaratmak amacı ile LÖSEV’li çocuklar ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer katıldı.

Çocukların dolu dolu olan gezi programı şöyle; Central Park’ta fayton ve bisiklet turuyla ile başlayan gezi Amerikan Müzesi, Brodway Show,Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ziyareti ile devam etti.LÖSEV’i New York’ta temsil eden Çocuklar ve Dr. Ezer Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu ve Türkevi’nide ziyaret edecek.Ziyaretin en anlamlı duraklarından biri ise Amerika’nın önemli sağlık kuruluşlarından TheLeukemia&LymphomaSociety (LLS) olacak.

DR. EZER: “ NEW YORK’TAKİ ÇOCUKLAR VE DOKTORLAR LÖSEV'DEKİ ÇOCUKLARIN BAŞARILARININ BAŞARILARINI GÖRECEKLER”

Türk Yürüyüşüne ilk kez katılacağını ve heyecanlı olduğunu dile getirenLÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer, LÖSEV’li çocukların New York gezisi hakkında şunları kaydetti: “Amerika'daki yaşayan insanlar da Türkiye’de LÖSEV’in neleri başardığını, bu çocukları nasıl tedavi ettiğini, çocukları okullarında nasıl eğittiğini, bu çocuklara özel bir eğitim ve sosyal yaşam sunduğunu, nasıl bir özgüven yüklediğini görecekler. Buradaki çocuklar ve doktorlar da LÖSEV'deki çocukların başarılarının başarılarını görecekler.”

Moral, motivasyon ve kültürel etkileşim odaklı yurt dışı gezileri önümüzdeki günlerde, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farklı duraklarla devam edecek. LÖSEV, lösemili çocukların hayatına umut ve ilham olmaya devam ediyor.