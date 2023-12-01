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Ara Güler Müzesi, Ara Güler’in fotoğraflarını uluslararası sergi ve iş birlikleri ile geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyoİSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de kültür ve sanat alanında uzun soluklu çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin ve platformunun destekçisi olan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin Sofya’daki ilk sergisi ‘’İstanbul’’ kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sergiye paralel olarak gerçekleştirilen etkinlikler arasında; 24 Kasım Cuma günü saat 18.30’da Sofya Üniversitesi’nde Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ve Ara Güler Müzesi üzerine bir sunum gerçekleşecek. 25 Kasım Cumartesi günü 16.00-20.00 arası Photosynthesis Library’de Ara Güler’in kariyeri boyunca yayımlanmış kitapları, Ara Güler Müzesi yayınlarından bir seçki üzerine sohbetler; 16.30’da ise Ara Güler’in 12 kısa öyküsünden oluşan ‘’Babil’den Sonra Yaşayacağız’’ kitabından bir öykü okuması yer alıyor. Serginin kapanışı 25 Ocak günü ‘Islık Çalan Adam’ belgeseli ve Ara Güler’in kısa filmi ‘Kahramanın Sonu’nun gösterimiyle tamamlanacak.

Ara Güler arşivinden 52 adet siyah beyaz fotoğraftan oluşan ‘’İstanbul’’ sergisi, 23 Kasım 2023 - 25 Ocak 2024 tarihleri arasında Sofya’nın önde gelen fotoğraf galerilerinden Synthesis Gallery’de ziyaret edilebilir.