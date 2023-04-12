Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da hasarlı binalardan su sayaçları çalan ve satın alan şahıslar arasında çıkan anlaşmazlık ile başlayan silahlı kavga yakalanmalarına neden oldu. 3 şahıstan 2’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Çınar Sitesinde bulunan toplam 40 dairenin su sayaçlarının çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken olayı gerçekleştiren Hüseyin Altuğ ile Mahmut Boybay, çaldıkları malzemeleri kent merkezinde hurdacılık yapan Zafer Erol’a satmak istedi. Bu esnada 3 şahıs arasında daha önceden geçen alım satım meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada hurdacı Zafer Erol, elindeki tabancayla Hüseyin Altuğ’u bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Tabancayla vurulan Hüseyin Altuğ, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hurdacı Zafer Erol ile hırsızlık yapan Mahmut Boybay gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mahmut Boybay ile Zafer Erol, sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden Hüseyin Altuğ’un ise tedavisinin bitmesi sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.