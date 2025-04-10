Manisa Büyükşehir Belediyesi Ferdi Zeyrek’in göreve gelmesiyle birlikte ilk 2 ton suyu 1 lira, diğer kademelerde suya indirim, kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılması gibi hizmetlerle tanışan Manisa’nın, başlatılan altyapı seferberliği ile de yıllardır çözülemeyen sorunları bir bir çözüme kavuşuyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), bir yılda yaptığı altyapı çalışmalarından dere temizliklerine, menfez imalatlarından atık su arıtma tesislerinin faaliyete alınmasına kadar birçok önemli yatırıma hayat verdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bir yılda onlarca sorunu kararlılıkla ele aldık. Yılların ihmaliyle biriken sorunları birer birer çözüme kavuşturduk. Susuz köylerimize içme suyu götürdük, kanayan yaralara neşter vurduk. 2025 yılında da altyapıdaki bu değişim ivmesini büyüterek sürdürüyor, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek öncülüğünde kent genelinde ‘Altyapı Seferberliği’ başlatıldı. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü, tarafından bir yılda önemli projelere imza atıldı. Suyu olmayan, hayatlarını taşıma su ile idare eden köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri ile ilçe merkezlerinde ortaya çıkan su ihtiyacının karşılanması için 165 adet sondaj kuyusu açıldı. Tek bir köyün bile susuz kalmaması için gerek sondajlarla gerekse de doğal kaynak sularını taşıyarak köylere su götürüldü.

215 KİLOMETRE ALTYAPI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Altyapı seferberliği kapsamında, kent genelinde 69 yeni altyapı projesiyle altyapı sağlıklı hale getiriliyor. 500 binden fazla yurttaşımızın temiz ve sağlıklı suya kavuşması için projelerimizi yürütüyoruz. Bu kapsamda 171 kilometre içme suyu hattı döşendi, evsel nitelikli atık suların çevre kirliliği yaşatmaması için 30 kilometre kanalizasyon hattı, sağanak yağışların taşkınlara sebebiyet vermemesi için de 14 kilometre de yağmur suyu hattı imalatı yapıldı.

ALAŞEHİR VE SALİHLİ’YE 291 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Alaşehir ve Salihli ilçe merkezlerinde ekonomik ömrünü tamamlayan ve hanelere yetersiz su ulaşmasına neden olan eski içme suyu isale hatların çelik hatlarla yenilenmesinde sona yaklaşıldı. Projeler kapsamında Alaşehir’de 7 bin 500 tonluk, Salihli’de 1000 tonluk içme suyu depoları da inşa ediliyor. İki ilçeye toplamda 291 milyon TL’lik yatırım yapılıyor.

Akhisar ilçe merkezinde de Atatürk, Cumhuriyet, Efendi, Hacıishak, Hürriyet, Kethüda, Reşatbey ve Ulucami mahalleleri ile Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi’nde yapılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları ile taşkın sıkıntıları ortadan kaldırıldı.

2 BİN 809 ADET BRANŞMAN BAĞLANTISI YENİLENDİ

Sık sık arızalanarak su kesintilerine neden olan eski branşman bağlantılarında da önemli çalışmalar yapıldı. Son bir yılda, 2 bin 809 adet branşman bağlantısı yenilendi.

MURADİYE’YE 2 MİLYAR TL’LİK YATIRIM BAŞLIYOR

Dünya Bankası kredisi ile Manisa’nın nüfus olarak en büyük mahallesi olan Yunusemre İlçesi’ne bağlı Muradiye Mahallesi’nde yapılacak altyapı yatırımında yapım ihalesi aşamasına gelindi. Proje kapsamında, 139 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşenecek, 500 adet de yağmur suyu ızgarası yapılacak. 10 bin tonluk içme suyu deposu ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi de inşa edilecek olan proje ile Muradiye’nin sorunları çözüme kavuşacak. Dünya Bankası kredisi kapsamında, Kırkağaç İlçesi’ne bağlı Gelenbe Mahallesi’nde de altyapı çalışması gerçekleştirilecek.

BİR YILDA 58 MİLYON METREKÜP ATIK SU ARITILDI

MASKİ Genel Müdürlüğü, başarıyla işlettiği atık su arıtma tesisleri ile bir yılda 58 milyon metreküp atık su arıtımı gerçekleştirdi. Arıtma esnasında ortaya çıkan 50 bin ton atık çamurunun da bertarafı sağlandı. Tesislerin sorunsuz bir şekilde işletilmesi için 290 milyon TL harcandı. Sarıgöl Atık su Arıtma Tesisi de kurum bünyesinde işletilmeye başlandı. Selendi merkez ve Kırkağaç İlyaslar için inşa edilen tesisler faaliyete alındı. Demirci merkez için inşa edilen tesiste ise atık su alımı öncesinde sızdırmazlık testlerine başlandı. Kurum bünyesindeki tesislerin mevzuata uygun, başarılı bir şekilde işletilmesi nedeniyle 25 milyon TL’lik enerji teşvikinden yararlanıldı.

ARITILMIŞ ATIK SU ARTIK BOŞA GİTMEYECEK

Arıtılan atık suyun boşa akıtılmaması için de çalışmalara başlandı. Sarıgöl’de bulunan ileri biyolojik arıtma tesisinden deşarj edilen suyun analizleri yapıldı, kurulacak ünite için saha ölçümleri tamamlanma noktasına geldi. Çalışmalar sonunda suyun tarımsal sulamada kullanılması hedefleniyor.

300 KİLOMETRE DERE TEMİZLİĞİ

MASKİ Genel Müdürlüğü, yılladır göz ardı edilen dere yataklarında da temizlik seferberliği başlattı. İl merkezinde ve ilçelerde dere yataklarında son bir yılda 300 kilometre temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yol geçişlerinin güvenliği ve konforlu ulaşım için kutu menfez ve koruge boru montajları yapıldı.

“MANİSA’NIN 30 YILLIK ALTYAPI PLANINI HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Göreve gelmeden önce, halkın içinden biri olarak Manisa’nın eksiklerini ve yurttaşların taleplerini yakından bildiğini ifade eden Başkan Ferdi Zeyrek, “Altyapınız sorunluyken, üstyapıya ne kadar yatırım yaparsanız yapın kalıcı bir başarı elde etmeniz mümkün değildir. Bu bilinçle, Manisa’mızın önümüzdeki 30 yılını kapsayan kapsamlı bir planlama yaparak altyapı seferberliğini başlattık. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yıllar önce döşenen ve sağlıksız asbestli boruları yenileyerek, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini için önemli adımlar attık. Bu çalışmaları sadece kent merkezinde değil, kırsal mahallelerimizde de aynı kararlılıkla yürüttük. Sağlıklı bir çevre için kanalizasyon altyapısını yeniledik, taşkın riskini azaltmak adına yağmur suyu hatları inşa ettik. 40-50 yıldır temizlenmeyen, çöplerle dolmuş dere yataklarını temizledik; atık su arıtma tesislerimizle milyonlarca metreküp atık suyu arıtarak Gediz ve Bakırçay nehirlerine doğaya zarar vermeden deşarj ettik. Arıtılmış suyun tarımsal sulamada kullanılması için de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Susuz köy kalmayacak, diyerek köylerimizde sondajlar açtık, içme suyunu vatandaşlarımızla buluşturduk. 2025 yılında da yatırımlarımıza ara vermeden devam edip halkımızla omuz omuza çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.