İletişim Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından başlayan sokak olaylarıyla ilgili yayılan “Eli baltalı kimse yoktu. Öğrencilerden bir tanesinin elinde bırak baltayı, bir çubuk yoktu” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Söz konusu dezenformasyonla ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ardından yaşanan sokak olaylarında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar gerçekleştiği hatırlaldı.

Provokasyonlara karşı önlem alan ve kamu düzeni ile huzuru korumaya çalışan 150 polis memurunun yaralandığı ifade edilirken gösterilerde, polis memurlarına asit, havai fişek, taş, cam şişe, balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletlerin fırlatıldığı, güvenlik birimleri ve olay yerindeki kameraların kayıtlarıyla sabitlendiği vurgulandı. İncelenen görüntüler ve deliller, bu suç unsurlarının kullanıldığını net bir şekilde ortaya konduğunun altı çizildi.

İletişim Başkanlığı, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, dezenformasyonla mücadele kapsamında bu açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.

Yetkililer, olaylara ilişkin somut delillere dayalı bilgilerin esas alınması gerektiğini belirtti.