Türkiye eğlence dünyasında devrim yaratan ikon Seyfi Dursunoğlu’na ustasına saygı duruşu olarak hayat veren Armağan Çağlayan, kapalı gişe oynayan oyunu Seyfi Bey ile turneye çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Huysuz Virjin karakterinin yaratıcısı ve Türkiye’nin en önemli televizyon figürlerinden biri olan Dursunoğlu’nun incelikli portresini sahneye taşıyan oyun, izleyiciyi ortak bir geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

30 yıl önce Huysuz Virjin’in metin yazarı olarak kariyerine başlayan ve ustasına derin bir bağlılıkla bu projeyi hayata geçiren Armağan Çağlayan, Celal Kadri Kınoğlu’nun rejisiyle sahnelediği Seyfi Bey oyunuyla Türkiye’nin dört bir yanına konuk olacak. Eğlence dünyasında derin izler bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun sanatı ve hayatıyla buluşmak isteyen tüm tiyatroseverleri bu eşsiz gösteriye davet ediyoruz.

Turne Programı şöyle:

24 Mayıs: Ankara - Oran Sahne

Ankara - Oran Sahne 25 Mayıs: Bursa - Kültürpark Açıkhava

Bursa - Kültürpark Açıkhava 31 Mayıs: Denizli - Açıkhava

Denizli - Açıkhava 1 Haziran: Antalya - Açıkhava

Önümüzdeki günlerde turne programına yeni şehirlerin ekleneceği bildirildi.