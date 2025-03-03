Artvin Hopaspor, yeni hocası Ertürk Koray Balcı yönetiminde üst üste topladığı puanlarla play-off potasına girmeyi hedefliyor.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - TFF 3’üncü Lig 1’nci Grup'ta mücadele veren Artvin Hopaspor Kulübü, ligin 22. haftasında sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşe Spor’u oyuna sonradan giren Oktay Bala’nın attığı şık golle 1-0 yenmesini bildi.

Teknik Direktörü Ertürk Koray Balcıoğlu, maç sonunda yaptığı açıklamada, göreve geldiğinden beri 7 maçta 14 puan toplamanın mutluluğunu camia olarak yaşadıklarını söyledi.

Kazanarak ligde üst sıralara yükselmenin hesaplarıyla maça çıktıklarını belirten başarılı hoca Balcıoğlu, “İlimizde yoğun kar yağışından dolayı hafta içinde saha çalışması yapamadık. Salonda çalışmalarımızı sürdürmek zorunda kaldık. Tek saha antrenmanı yapabildik. Bu olumsuzluklara rağmen maça çıkan oyuncularımın taktik disiplini ve konsantrasyonları maçı kazanmaya yeterli oldu. Oyuncularımın bu karşılaşmadaki adaptasyonu ve konsantrasyonu çok iyiydi. Maçı kazanmak için oyuncularımın azmi ve oyun disiplini de üst seviyedeydi. Hak ettiğimiz, iyi oynadığımız ve üstün olduğumuz bir maçtan galip ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim açımızdan güzel bir karşılaşma oldu." diye konuştu.

Öte yandan bu sezon ligde yüzü bir türlü yüzü gülmeyen Artvin Hopaspor, teknik direktör değişikliğinin ardından bambaşka bir kimliğe büründü.

Kısa sürede aldığı başarılı sonuçlarla bir anda taraftarın gönlünde taht kuran Artvin Hopaspor’un öz evladı Balcıoğlu, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

26 puanla ligde 8’inci sırada kendine yer bulan mor beyazlı takım gelecek hafta Muşspor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.