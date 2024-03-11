Bugüne kadar gittiği her yerde yoğun ilgi ve destekle karşılaşan Başkan Adayı Gökmen’i Arzular ve Akçeşme Mahalle sakinleri adeta bağrına bastı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile birlikte iki mahalleye yaptığı ziyaretler sonrası bir açıklamada bulunan Gökmen; “Havanın soğukluğuna aldırış etmeden bizleri bekleyen ve dinleyen Arzular ve Akçeşme Mahalle sakinlerimiz kararını vermiş çoktan. Böylesine müthiş ilgi ve samimiyet bizleri bağrına bastıkları için kendilerine çok teşekkür ederim. Gittiğimiz her yerde bize gösterilen yoğun ilgi ve sevgiye layık olmak için gece gündüz demeden çok çalışacağız. Göreve geldiğimizde halkımızın bu sevgisini, desteğini boşa çıkarmayacağız. Söz veriyorum. Hizmet adına çok çalışacağız çok” şeklinde konuştu.