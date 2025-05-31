Ordu’ya sağlık alanında sınıf atlattıracak Şehir Hastanesinin tüm alt yapı çalışmalarını üstlenen ve hastaneye ulaşımda yeni bağlantı yolları açan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akkuş Devlet Hastanesi çevresini de sıcak asfalt konforuyla buluşturdu.ORDU (İGFA) - Birçok noktada ulaşım ve alt yapı çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesinin sağlık alanına destekleri de sürüyor. Bu kapsamda Ordu’ya sağlık alanında sınıf atlattıracak Şehir Hastanesinin tüm alt yapı çalışmalarını üstlenen ve hastaneye ulaşımda yeni bağlantı yolları açan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akkuş Devlet Hastanesi çevresini de sıcak asfalt konforuyla buluşturdu.

Akkuş’ta geçtiğimiz yıllarda sağlık hizmetlerinin fiziki ve teknik altyapısını güçlendirmek, daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla inşa edilen yeni devlet hastanesinin çevresi Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandı.

İlçeyi sağlık hizmetlerinde üst seviyeye taşıyan hastanenin çevresinin de asfaltlanmasıyla vatandaşlara modern bir ortam sağlanmış oldu.