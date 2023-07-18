Ekipler, çalışmalar kapsamında Söke Karakaya’da çelik boru ishale hattını tamamladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Beşparmak Dağları’nın zirvesinde yapılan çalışmalarda oldukça yüksek hava sıcaklığına ve arazi şartlarının makinelerle çalışmaya izin vermemesine rağmen çalışmaların insan gücüyle tamamlandığını söyledi.

Çerçioğlu, “Latmos bölgesindeki mahallelerimize su verebilmek için doğa şartları makinelerle çalışmaya izin vermediğinden insan gücüyle çalışma yapıldı. Çelik borular da dağın zirvesine insan gücüyle çıkarıldı. Tamamlanan boru hattıyla birlikte Köprüalan ile Karakaya mahalleleri; İsliler, Söğütözü ve Osmakuyusu mevkileri şebekeden faydalanmaya başladı. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için şartlar ne kadar zor olursa olsun çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatırımlar devam edecek

Çerçioğlu, Aydın genelinde daha iyi bir altyapı için yatırımlara devam edileceğini de ifade etti. Hizmet odaklı belediyecilikle planlı bir şekilde altyapı çalışmaları yapmayı sürdürdüklerini de söyleyen Çerçioğlu, il genelinde altyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünün altını çizdi.



