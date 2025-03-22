· Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle su sayaçlarında meydana gelebilecek donma riskine karşı Başkentlileri alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi. ASKİ yetkilileri, donan sayaçlara ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18-24 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara’da soğuk havanın etkili olacağını açıklaması üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentlileri donma riskine karşı uyardı. ASKİ yetkilileri, sayaçların bulunduğu yerin hava cereyanına karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılmasını, kırık camların yenilenmesini önerdi.

ASKİ’den yapılan açıklamada, “Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları izocam, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kapatılmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacının donması hâlinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için vananın kapatılarak suyun kesilmesi gerekir” ifadelerine yer verildi.

OLUMSUZ DURUMLARDA YETKİLİLERE HABER VERİN

Donan sayaçlara ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemesi gerektiğinin de altını çizen yetkililer, bu durumda sayaçların bir daha kullanılamaz hâle geldiğine dikkat çekti. Abonelerden, sayacın donması, patlaması veya su akması durumunda derhâl vananın kapatılarak, yetkililere haber verilmesi istendi.