Bayram programında sahne performasıyla göz dolduran Aşkın Nur Yengi, hayatını kaybeden Volkan Konak'ı anmak için konserinde, 'Ben Seni Sevdiğimi' parçasını seslendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Sahne performansıyla dinleyicilerini kendine hayran bırakan Aşkın Nur Yengi, 31 Mart Pazartesi akşamı Ela Excellence Resort Belek’te gerçekleştirdiği konserinde unutulmaz parçalarını seslendirdi.

Aşkın Nur Yengi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki konserinde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın vefatından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Yengi, Konak’ın çok sevilen parçası "Ben Seni Sevduğumi" seslendirerek dinleyicilerine veda etti.