Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı kitapta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem afetinin ilk anından itibaren Türkiye'nin devlet ve millet olarak bir bütün halinde sahada yaraları sarmak için aldığı tedbirlere, yaptığı çalışmalara yer veriliyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan kitap, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Hakkında", "Asrın Felaketini Anlamak", "Deprem Sonrası Arama, Kurtarma Faaliyetleri", "Afet İletişimi ve Dezenformasyonla Mücadele", "Deprem Sonrası Dayanışma" ve "Deprem Sonrası İnşa ve İhya Çalışmaları" başlıklı 6 bölümden oluşuyor.

Afet sonrası sahada hızla koordine olarak çalışan ekiplerin yanı sıra uluslararası yardım çağrısına cevap vererek, Türkiye'ye gelen uluslararası arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının anlatıldığı kitapta, topyekün birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemi vurgulanıyor.

Depreme ilişkin bilimsel verilerin ayrıntılarıyla yer aldığı kitapta, asrın felaketinin yarattığı tahribatlar ile doğal tarihi ve kültürel varlıklara etkileri de yer alıyor.

Barınma, beslenme gibi yardımlar, psikososyal destekler, eğitimin devamlılığının sağlanması gibi çalışmaların anlatıldığı kitapta, devletin bölgede yapacağı yeniden inşa ve ihya çalışmaları kapsamında yer alan projelere de değiniliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitabın takdim yazısında Türkiye'nin, 6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihinde en çok can kaybına, yıkıma, acıya yol açan ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremleri peş peşe yaşadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplamda 35 bin kişiyle, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir arama kurtarma gücünü bir araya getirdiklerine dikkati çekerek, yardım ve destek personeliyle toplamda 271 bin kamu görevlisi ve gönüllünün deprem bölgesinde vazife üstlendiğini kaydetti.

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