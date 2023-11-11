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Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında katı rölyef sanatı karma sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Kağıt rölyef tekniği kullanılarak hazırlanan Atatürk tablolarının da yer aldığı sergi 17 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.

İbramaki Sanat Galerisi, Kuşadası Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 12 kursiyerin çalışmalarından oluşan katı rölyef sanatı karma sergisine kapılarını açtı. Serginin açılışına Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Halk Eğitim Merkezi Müdürü Doğan Bakır ve çok sayıda davetli katıldı. Küratörlüğünü Saliha Başer’in üstlendiği sergide, kağıt rölyef tekniğiyle hazırlanan Atatürk tabloları da yer alıyor. 60 eserin beğeniye sunulduğu sergi 17 Kasım’a kadar gezilebilir.

Kuşadası Belediyesi’ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Kuşadası Halk Eğitim Merkezi Müdürü Doğan Bakır, “Bugün Cumhuriyet’imizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü. Ruhu şad olsun. Bize böyle bir ülke ve böyle bir cumhuriyet bıraktığı için kendisine şükranlarımızı sunuyorum. Sanatçıların en gurur duyduğu anlardan biri sanatları ve emeklerinin görülmesidir. Sergimiz, kurs eğitmenimiz Saliha Başer’in önderliğinde kursiyerlerimizin yeteneklerini katı rölyef sanatıyla ortaya koydukları çok hoş bir sergi oldu” diye konuştu.