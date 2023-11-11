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Aydın Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümü nedeniyle hayır gerçekleştirdi. Hayırdan alan binlerce vatandaş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Çerçioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla ve özlemle andıklarını ifade etti. Çerçioğlu yayımladığı mesajında ise “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğumuz özlem, yüreğimizde her geçen gün artarak büyüyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Bizler de Atamızın devrimlerinin ışığında Cumhuriyetin ilk günündeki heyecanı yaşatacak, aynı inançla dahafazla çalışacağız ve üreteceğiz” dedi.

Vatandaşlar ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yapılan hayra yoğun ilgi gösterip, uzun kuyruklar oluşturdu.