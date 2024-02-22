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Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi adaylar vatandaş buluşmalarına devam ederken, bu ziyaretlerde vatandaşın ilettikleri talepleri yerine getirebilmek için daha başkan olmadan yerine getirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Acarlar mahallesini seçim çalışması kapsamındaki ziyarette en çok talebin Acarlar-Sandıklı mahallesi yolunun sıcak asfalt kaplaması olduğunu belirten Osman Gökmen seçimden önce yolun yapılacağı sözünü vermişti. Aydın Büyükşehir Belediyesinin 2024 yol yapım planlamasında olan hizmeti, yetkililerle görüşerek hızlandıran Gökmen yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“İncirliova ilçemizin ekonomik merkezl erinden olan Acarlar Mahallemiz ziyaretlerimizde en çok talep, Acarlar- Sandıklı yolunun yapılması konusundaydı. Kazakkahve ve Acarlar arasındaki yolun yapılı olmasının memnuniyetini her zaman dile getirdiler bizlere. Ancak Sandıklı yolunun bir an önce yapılması konusunda ısrarlarını göz ardı edemezdik. Bu nedenle büyükşehir yetkililerinin planlı çalışma programında olan Acarlar-Sandıklı mahallesi yolunun hızlıca yapılması için başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan destek istedik. Sağ olsun özlem başkan bu konudaki talebimizi geri çevirmedi. Planlanan yol yapım çalışmaları kapsamındaki durumu hızlıca değerlendirerek Acarlar mahallesi sakinlerine verdiğimiz sözü yerine getirmemize imkan sağladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkalığı ekipleri 2024 yatırımları içerisinde yer alan programa ek personel ve iş makinası dahil ederek yolun yapımı konusunda çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların hemen başlaması mahalle sakinlerimizce takdirle karşılandı. Burada önemli olan vatandaşın huzuru ve refahı için doğru işler yapabilmek. Bu bağlamda büyükşehir belediyemizle ortak akıl ve uyum içerisinde çalışarak vatandaşın parasını yine vatandaşa harcayarak verdiğimiz sözümüzü tutmuş olduk. Siyasi kavgaları kenara bırakarak vatandaş için çalışmanın zamanı geldi. Güçlüyüz, birlikteyiz, yılmadan, durmadan ve yorulmadan çok çalışacağımızın sözünün ardında duracağımıza emin olabilirsiniz. Kapıların kapalı olmadığı, az laf çok iş yapacağımız bir belediyecilikle vatandaşımız hizmet alacak. “ diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin Acarlar-Sandıklı Mahallesi sıcak asfalt kaplaması işinin yapımından dolayı mahalle için büyük kolaylık sağlayacağını söyleyen Acarlar mahallesi sakinleri, başlanan hizmetten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP İncirliova Belediye Başkan adayı Osman Gökmen’e teşekkür etti.