Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çocukların ekolojik farkındalık edinmelerini sağlamak amacıyla İbrahim Zeki Emgin İlkokulu’nda geri dönüşüm atölyesi düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, atık kağıtları kullanarak tohum bombası yaptı

Kuşadası Belediyesi, dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ve çevre kirliliğine karşı dikkat çekmek amacıyla kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çeşitli etkinler düzenledi. Bu kapsamda çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İbrahim Zeki Emgin İlkokulu’nda geri dönüşüm atölyesi gerçekleştirildi. Atölye çalışmasında öğrenciler, önce atık kağıtları ıslatarak hamur haline getirdi. Daha sonra kağıt hamurlarının içlerine kendilerine dağıtılan çiçek tohumlarını koydu. Çocukların doğaya yönelik olumlu tutum, değer ve anlayış geliştirmelerinin de hedeflendiği etkinlik, tohum bombalarının içi toprak dolu saksılara konmasıyla sona erdi.