Ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 90’ını karşılayan Türk Kızılay, 2.3 milyon gönüllü kan bağışçısına ulaşarak dünyada 3’üncü olmayı başardı. Her bir bağış, üç hayata umut, ailelerine ise sevinç olurken, her gün bin 140 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacını karşılayan Kızılay'da günlük yaklaşık 9 bin ünite kan bağışına ihtiyaç duyuluyor. ANKARA (İGFA) - Geçen yıl 2.3 milyon bağışçıdan elde edilen toplam 2.7 milyon ünite kan bağışı, doğumdan ameliyata, acil durumdan kronik hastalığa kan ihtiyacı duyan milyonlarca hastaya umut oldu.

Türk Kızılay'ın “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyası kapsamında 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi, 300’den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmaları devam ederken, 2024 yılında ülkemizin kan ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını karşılamayı başardı.

DÜNYADA 3’ÜNCÜ SIRADA

Kızılay, geçtiğimiz yıl ulaştığı 2.3 milyonu aşkın kan bağışçısıyla dünya genelinde 3’üncü sırada yer alıyor. Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu’nda yer alan 191 ulusal dernek arasında Çin ve Japon Kızılhaçı’nın ardından geliyor.

Bu yıl 21'inci kez kutlanan A-B-0 kan grubu sistemini bulan Nobel Ödüllü Karl Landsteiner’in doğum gününe atıfla her yıl 14 Haziran’da kutlanan Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları günü dolayısıyla Türk Kızılayı bağışçılarına bir kez daha teşekkür etti.

GÜNLÜK 9 BİN ÜNİTE BAĞIŞA İHTİYAÇ VAR

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, gönüllü kan bağışçıların taşıdığı merhametin ve dayanışma ruhunun en güzel örneğini sunduğunu ifade ederek, bu anlamlı gün dolayısıyla onlara, hayat kurtaran isimsiz kahramanlarımıza bir kez daha en içten şükranlarını sundu. Ülke genelinde her gün 1140 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay'da stokların belli bir seviyede korunabilmesi için de günlük yaklaşık 9 bin ünite kan bağışına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yılmaz, "Biliyoruz ki, her bir bağış, üç hayata umut, ailelerine ise sevinç oluyor. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunarak bu umuda ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

KAN BAĞIŞI İÇİN 15 DAKİKA AYIRMAK YETERLİ

“Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyası kapsamında 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi düzenli kan bağışçısı olmaya davet eden Türk Kızılay, kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, en yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına giderek form doldurduktan sonra doktor kontrolünde yapacağı kan bağışıyla 15 dakika içinde kan dostları arasına katılabiliyor. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar ise 4 ayda bir kan bağışında bulunabiliyor.