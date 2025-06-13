Tokat’ın 45 köyü, siyanürle altın madeni aramaları nedeniyle tehlike altında. Köylüler, “Topraklarımız bizim, siyanüre geçit yok” diyerek yaşam kaynaklarını savunuyor.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat’ın bereketli toprakları ve temiz su kaynakları, siyanürle altın madenciliği tehdidiyle karşı karşıya.

Günçalı, Killik, Aydoğdu, Batmantaş, Güzelce ve Gömleksiz başta olmak üzere 45 köy, maden faaliyetlerinin doğrudan hedefinde.

Tarım, hayvancılık ve arıcılıkla geçimini sağlayan köylüler, çevrenin ve yaşam kaynaklarının yok olacağı endişesiyle bir araya geldi.

“SUYUMUZU ZEHİRLETMEYECEĞİZ”

Aydoğdu köyünden 48 yaşındaki üretici Mutlu Türker, turizm eğitimi aldıktan sonra köyüne dönerek arıcılık ve kuru fasulye üretimine başlamış. Türker, “Bu dağların suyu, Çekerek Irmağı’nı besleyen temiz kaynak suyudur. Güzelce Barajı için yıllarca bekledik. Şimdi siyanürle bu suyu zehirlemek istiyorlar. Bu, sadece suyun değil, yaşamın yok edilmesi demek” diyerek tepkisini dile getirdi.

“SİYANÜR TARIMI VE UMUDU BİTİRİR”

Bölgenin ünlü kuru fasulyesiyle tanındığını vurgulayan Türker, “Siyanürle maden aranırsa ne tarım kalır ne arıcılık. Burası yaşanmaz hale gelir. Bu zehir, doğayı ve umutlarımızı yok eder” dedi.

Köylüler, “Geleceğimizi savunuyoruz” mesajıyla siyanürlü madenciliğe karşı kararlılıkla direniyor.