Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ortaklar’da içme suyu, Neşetiye’de kanalizasyon altyapısı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı yol yapım ve bakım şubesi ekipleri tarafından üstyapı çalışmalarına başlandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, daha modern bir ulaşım altyapısı ortaya çıkarmak için gece-gündüz çalıştıklarını ifade etti. Çerçioğlu, vatandaşların konforu için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Germencikli vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı Çerçioğlu’na teşekkür etti.