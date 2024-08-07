Bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan ekipler, yangına 30 araç ve 120 personel ile müdahale ediyor. Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve ASKİ ekipleri de destek veriyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangın bölgesine giderek incelemede bulundu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Çerçioğlu, "Öğlen saatlerinde başlayan yangına müdahale sürüyor. İtfaiye ekiplerimiz bölgede çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızı bir kez daha can ve mal güvenlikleri için yangınlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.