Başkan Çerçioğlu: "Pırıl pırıl Aydın için çalışıyoruz" Başkan Çerçioğlu: "Pırıl pırıl Aydın için çalışıyoruz"

Temizlik çalışmaları kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, ibadethanelerin bütün bölümlerinde detaylı temizlik yaparken iç bölümlerde ise halılar özel makineler yardımıyla temizleniyor. 

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Temizlik çalışmalarından oldukça memnun olan vatandaşlar yapılan bu hizmet için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. 

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Başkan Çerçioğlu: İbadethanelerimize sahip çıkıyoruz
İbadethanelerin temizliği konusunda uzun yıllardır hizmet verdiklerini belirten Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapmasını sağlamak için, ekiplerimiz temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor ve camilerimizi pırıl pırıl yapıyor. Vatandaşlarımız ve ibadethane görevlilerimiz bu hizmetten memnunlar” dedi.

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