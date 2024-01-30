Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu en düşük personel maaşının 23 bin 400 TL olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Çerçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı şirket çalışanlarının en düşük ücretleri; yaşadığımız ekonomik koşullar da dikkate alınarak, almış oldukları maaşlara oranla %50 arttırılarak net 23.400 TL’ye yükseltilmiştir. Mayıs ayında da personelimizin maaşlarında iyileştirme yapılacaktır.Temmuz ayında yapılacak yeni toplu iş sözleşmesinde de çalışanlarımızı enflasyon canavarına ezdirmeyeceğiz.Tüm personellerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı