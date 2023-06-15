Birçok yatırımı bir arada yürüttüklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kentimizin öncelikli ihtiyaçlarını belirliyor, projelerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Bunlardan biri de Söke’de 4 bin 750 metrekarelik inşaat alanına sahip Söke Yeraltı Otoparkı. Bugüne kadar projenin yüzde ellilik bir kısmı tamamlanmış durumda’’ dedi.

“Vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanan projede; yeşil alan, basketbol sahası, açık spor ve fitness alanları da yer alacak. Vatandaşlar, yapılan hizmetler için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, “Bir projemizi daha gerçekleştiriyor olmanın, Söke halkına vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.