Yapımı hızla devam eden Aydın Şehir Hastanesi'nde iddiaya göre çalışanlar iş bıraktı.
Şehir Hastanesi çalışanların iş bırakması nedeniyle tüm işlemler durduğu yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü.
DETAYLAR AZ SONRA
Yapımı hızla devam eden Aydın Şehir Hastanesi'nde iddiaya göre çalışanlar iş bıraktı.
Şehir Hastanesi çalışanların iş bırakması nedeniyle tüm işlemler durduğu yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü.
DETAYLAR AZ SONRA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P