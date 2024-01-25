Bunlar da ilginizi çekebilir

Şehir Hastanesi çalışanların iş bırakması nedeniyle tüm işlemler durduğu yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Yapımı hızla devam eden Aydın Şehir Hastanesi 'nde iddiaya göre çalışanlar iş bıraktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.