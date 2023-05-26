Köşk Ziraat Odası Başkanı Levent Güler, kaliteli bir incir üretimi için yapılan ilekleme sezonun bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle yaklaşık bir haftalık gecikme ile başlayacağını ancak ileklerde herhangi bir sorun görünmediğini belirtti.

Yaklaşık 6,5 milyon incir ağacı varlığı ile Türkiye’de toplam üretimin yüzde 65’ini karşılayan Aydın’da, incir meyvesinin tozlaşmasını sağlayan ilekleme dönemine sayılı günler kaldı.

Aydın’da binlerce ailenin geçimini incir üretiminden kazandığını ve ilin istihdamının çok önemli bir kısmını da inceir işletmelerinin oluşturduğunu belirten Köşk Ziraat Odası başkanı Levent Güler, ileleme işleminin de usulüne uygun yapılması gerektiğini belirtti. Dünyada insan eliyle tozlaşması sağlanan tek meyvenin incir olduğunu belirten Başkan Güler, “Bu süreçte hava durumu ve erkek ve dişi incirin olgunlaşma evresinin iyi takip edilmesi gerekiyor. Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesinden dolayı ilekleme işleminin 5-10 gün geç başlayacağını ön görüyoruz. Yine de çiftçilerimizin Haziran ayı ile birlikte bahçelerini kontrol edip incirlerin ilekleme dönemine girip girmediğini kontrol etmelidir. Köşk Ziraat Odası olarak yaptığımız alan denetimlerinde ileklerde gelişim ve oluşumun normal odluğunu gördük. İncir üretiminde kalite ve verimin arttırılmasını sağlamak için ileklemenin doğru zamanda yapılması ve kaliteli ve sağlıklı ilek kulalnılması önemli” dedi.

İncir meyvesinde ilekleme

Tüm kutsal kitaplarda adından söz edilen ve Kur’an-ı Kerim’de adına sure bulunan incir meyvesi, yenilebilir meyve haline gelmesi için önce belli işlemlerden geçiyor. Mayıs ayının ortalarında doğan incirler, Haziran ayının başlarında tozlaşma evresine geliyor. Bu sırada da erkek incir diye bilinen ilek meyvesinin içerisinde oluşan binlerce sinek, erkek incir tozunu kanatlarına alarak, tozlaşma aşamasına gelen incir meyvesinin konarak tozlaşmayı sağlıyor. Tozlaşma evresinde her sinek bir inciri tozlaştırırken tozlaşma işlemi başarı ile gerçekleşen incir meyveleri büyüyüp ballanarak olgunlaşıyor. Tozlaşması gerçekleşmeyen incir meyveleri ise kendiliğinden olgunlaşmadan dökülüyor. Haziran ayında tozlaşan incirler, Ağustos Eylül aylarında hasat ediliyor.