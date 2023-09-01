Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim Büro personelleri, trafik bilincinin oluşturulması adına gerçekleştirdiği bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Eğitim Büro personeli olarak görev yapan trafik ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına yönelik yapılan denetimlerde ekipler, sürücü ve yolcuları önce denetledi daha sonra bilgilendirdi. Yaklaşık 2 saatlik denetim ve bilgilendirme çalışmalarında, şoförlere kural ihlali yapmamaları gerektiği anlatılarak seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması, kasksız ve reflektör yeleksiz motosiklet kullanılmaması konularında uyarılar yapıldı. Ayrıca sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

