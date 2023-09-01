Aydın’ın Söke ilçesinde yapımına devam edilen ve önemli yatırım projelerinden olan Sarıçay Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söke’nin Bağarası ve Çalışlı Mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı’nın tamamlanmasının ardından barajdan, yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi bekleniyor. Aydın’ın bereketli topraklarına önemli cansuyu olması beklenen Sarıçay Barajı’nda depolanacak olan su ile Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere vatandaşlara içme suyu sağlayacak.

Beton dolgu tipinde olan ve temelden 125 metre yüksekliğe sahip Sarıçay Barajı, çalışmaların tamamlanmasının ardından 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. Bölgenin ihtiyaçlarını uzun süre karşılamak üzere inşa edilen yapının tamamlanmasıyla birlikte Söke ve Kuşadası ilçeleri başta olmak üzere ortalama 300 bin vatandaşın içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Bu çerçevede Sarıçay Barajı’na gelen DSİ Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkan Yardımcısı Veysi Gümüş, beraberindeki heyetle birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkan Yardımcısı Veysi Gümüş, beraberinde Bölge Müdür Yardımcımız İnan Gündüz ve ilgili heyet ile birlikte, Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Sarıçay Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Aydın’ın en önemli projelerinden birisi olan Sarıçay Barajı inşaatının tamamlanmasıyla birlikte; Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyunu temin edecektir” ifadeleri yer aldı.