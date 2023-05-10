Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden zeytinde hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde bilgilendirme ve uyarılar yaparken, zeytin bahçelerinde de kontrollerini sürdürüyor. Bahçelerde yapılan genel kontrolün yanı sıra zeytinin fenolojik gelişimi de takip edildi. Aynı zaman kurulan feromon tuzaklarının da kontrolleri yapıldı.



Yapılan kontrol ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Zeytin bahçelerimizdeki zeytin zararlılarının takibi amacıyla kurulan feromon tuzaklarının kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.