Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ile birlikte Selatin Mahallesi Selatin İlkokulu’nda çocuklara “Bu Yolda Size Güveniyoruz” mottosuyla trafik eğitimi ve Güvenli Okul çerçevesinde ise Suçtan Korunma ve Kişisel Güvenlik konularında eğitim verildi. Selatin Mahallesi’nde ikamet eden kadın vatandaşlara ise 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Faaliyette kadın vatandaşların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapılıp, çocuklara ise şapka, boyama kitabı ve bayrak dağıtıldı.