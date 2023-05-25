Öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın bölge finallerinde sonuçlar belli oldu. Bu yıl 17.’si düzenlenen yarışmaya, 12 bin 53 kız ve 9 bin 78 erkek öğrenci olmak üzere toplam 21 bin 131 öğrencinin hazırladığı 14 bin 883 proje başvurdu. Ön değerlendirmelerin ardından Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde gerçekleştirilen bölge finallerinde 8 proje Aydın’ı temsil etti. Geçtiğimiz gün çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bölge finallerinin sonuçları ise belli oldu. Yarışmada Kuyucak Yamalak Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Benim yerimde olsan ne yapardın?” isimli proje Türkiye Finalleri’ne yükseldi. Öğrenciler Gamze Toptaş, Bekir Akkın ve danışman öğretmen Ayşegül Alkan, Ankara’da yapılacak olan Türkiye Finalleri’nde Aydın’ı temsil edecek.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bu yıl 17.si düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, İzmir Bölge Finali 22-23 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. İlimizden bölge finaline kalan 8 projemizden biri olan Kuyucak ilçemizden Yamalak Ortaokulu'nun 'Benim Yerimde Olsan Ne Yapardın?' isimli projesi Değerler Eğitimi Alanı'nda bölge birincisi olarak ilimizi Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finalleri'nde temsil etmeye hak kazanmıştır. Başarılarından ötürü bizleri gururlandıran öğrencilerimiz Gamze Toptaş ve Bekir Akkın, danışman öğretmenimiz Ayşegül Alkan ve okul yöneticilerimizi tebrik eder Türkiye finallerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.