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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğrenim gören Manisa Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu (MANAT), Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları üyeleri, üniversite bünyesindeki MCBÜ Uluslararası Diplomasi ve Ak Parti Manisa İl Gençlik Kolları Üniversite Birim Başkanlığı Öğrenci Topluluklarının öncülüğünde düzenlenen etkinlikle Anıtkabir'i ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Anıtkabir ziyaretin ardından, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı olan ve kabri Ankara'da bulunan Mehmet Emin Resulzade'nin kabrini de ziyaret eden Azerbaycanlı talebeler dualar ile yad ettiler.

Gurur verici bir ziyaret olduğunu ifade eden MANAT yönetim kurulu üyesi Peyman Feyyazoğlu, "Sadece Türk Dünyası'nın değil Tüm dünyanın saygı duyduğu büyük liderin kabrini ziyaret ettik ve dualar ile andık. Ardından dünyadaki ilk demokratik Türk Cumhuriyeti yani Azerbaycan'ın kurucusu Mehmet Emin Resulzade'yi kabri başında dualarla rahmet yad ettik. Ruhları şad olsun" dedi.

MANAT Temsilcisi Fatih Solmaz da, böyle bir ziyaretin gerçekleşmesinde öncülük eden Uluslararası Diplomasi Topluluğuna Ak Parti Manisa İl Gençlik Kolları Üniversite Birim Başkanlığına, emeği geçen öğrenci toplulukları, üniversite yönetimi ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.