MHP GenelBaşkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla Silivri Cezaevi’nde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme sürecinin hızlandırılması gerektiği belirtirken, CHP’nin dost-düşman ayrımı yaparak yürüttüğü siyasetin, milli ve manevi değerlere zarar verdiğini öne sürdü.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin politikalarını sert dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin dost-düşman ayrımı yaparak yürüttüğü siyasetin, milli ve manevi değerlere zarar verdiğini, anayasa ve yasaları ihlal ederek hukuk ile demokraside ciddi sorunlara yol açtığını belirtti.

CHP’nin kriz, kaos ve kargaşa siyasetine hız verdiğini savunan Bahçeli, partinin Genel Başkanı Özgür Özel’i otokontrolünü kaybetmek ve siyasi onurunu hiçe saymakla suçladı.

Bahçeli, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecinin hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı.

İmamoğlu’nun suçsuzsa beraat etmesi, aksi halde cezalandırılması gerektiğini ifade etti. CHP’nin imza kampanyaları ve sokak çağrılarının iç isyan ve anarşi yaratmayı amaçladığını iddia eden Bahçeli, bu girişimlerin başarısız olacağını söyledi.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1911794051935879190

Öte yandan CHP’nin “tek adam rejimi” eleştirilerinin trajikomik olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin eğilim yoklamalarını “tuluat tiyatrosu” olarak nitelendirdi. Özgür Özel’in 15 milyon 497 bin kişilik oy iddiasına karşılık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Mayıs 2023’te 27 milyon 834 bin 589 oy aldığını anımsatan Bahçeli, CHP’nin yabancılara ülkeyi şikayet etmesini “mandacı siyaset” olarak tanımlarken, bu zihniyetin Türk milleti nezdinde değersiz olduğunu kaydetti.