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Bahçeli, “Yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu ve coşkuyla takımlarını destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024-2025 Trendyol Süper Lig’de 36. haftada 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’ı kutladı. Bahçeli, takıma Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diledi. ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024-2025 Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 25. kez şampiyon olan Galatasaray Futbol Kulübü için bir tebrik mesajı yayımladı.

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