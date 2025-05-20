19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla popüler şarkıcı Ece Seçkin, Aksaray ve Bolu'da konser gerçekleştirdi.BOLU (İGFA) - Ece Seçkin, Aksaray’da ve ardından Bolu’da sahne alarak, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Enerjik performansı ve sahne şovu ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı, sahnedeki performansıyla bu heyecanı ikiye katladı.

Göz alıcı kostümleri, etkileyici dans koreografileri ve ışık gösterileriyle dolu olan etkinliklerde, Ece Seçkin dinleyicilere hem yeni hitlerini hem de yerli ve yapancı repertuvarıyla klasikleşen şarkılar seslendirdi. Katılımcılar, şarkılarına eşlik ederken, Ece Seçkin’in enerjisiyle coşku dolu anlar yaşadı.

Aksaray ve Bolu’daki konserlere katılan binlerce müziksever, 19 Mayıs’ın coşkusunu en önde yaşadı. Konser alanları, gençlerin ve ailelerin bir araya geldiği sosyal bir buluşma noktası haline geldi.

Katılımcılar, hem müziğin hem de bayramın tadını çıkarırken, Ece Seçkin sahnedeki enerjisiyle büyülendi.