Bursa Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yaz spor okullarının kayıtları 20 Mayıs itibariyle başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri için bu yıl da yaz spor okulları düzenliyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilecek yaz spor okullarında çocuklar ve gençler; futbol, voleybol, basketbol, yüzme, kort tenisi, hentbol, squash, cimnastik, masa tenisi, capoeira ve satranç olmak üzere 11 farklı branşta eğitim alabilecek.

Yaz spor okullarında, branş eğitimlerinin yanı sıra tam gün spor okulları da düzenlenecek. Branş eğitimleri 2 hafta boyunca hafta içi her gün, tam gün spor okullarında ise 3 hafta boyunca hafta içi her gün gerçekleştirilecek. İlk dönemi 23 Haziran’da başlayacak olan kurslarda, branş eğitimleri 5 dönem, tam gün spor okulları ise 3 dönem olarak planlandı.

Yaz spor okullarının branş eğitimlerinde 1’inci dönem 23 Haziran-4 Temmuz, 2’nci dönem 7 Temmuz-18 Temmuz, 3’üncü dönem 21 Temmuz-1 Ağustos, 4’üncü dönem 4 Ağustos-15 Ağustos ve 5’inci dönem 18 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tam gün spor okullarında ise 1’inci dönem 23 Haziran-11 Temmuz, 2’nci dönem 14 Temmuz-1 Ağustos ve 3’üncü dönem 4 Ağustos-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Üçevler Spor Tesisleri, Çalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, Konak Olimpik Yüzme Tesisleri ile Balat Satranç Evi’nde verilecek eğitimlere kayıt olmak isteyen vatandaşlar, 441 90 60 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler.