Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda 73 kiloda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanan Sibel Çam için tebrik mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda 73 kiloda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanan Sibel Çam’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde gerçekleşen Para Halter Dünya Kupası’nda 73 kilo kadınlarda mücadele eden Sibel Çam, 125 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazanıp, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde ederek bizleri gururlandırmıştır. Milli sporcumuzu canı gönülden tebrik ediyor, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum.”