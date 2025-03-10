Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantasına soruşturma açıldığına dair sosyal medyada köpürtülen bir haberlere açıklık getirerek işin aslını anlattı.ANKARA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde düzenlenen "MÜSİAD Geleneksel İftar Programı"na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Youtube'dan para kazanan influencerlara yöneltilen sorunun dosya hazırlığı ile ilgili olduğunu kaydetti.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında sahte reklamlarla ve örtülü reklamlarla mücadele diye de kanuni görevi olduğunu belirten Bakan Bolat, işin aslını şöyle anlattı:

"Bu görevini yaparken tarafsız ve bağımsız bir kurum olmak açısından yine kanunla belirlenmiş bir Reklam Kurulu var. Bu tarafsız kurumun içinde 19 üye var. Bizim Bakanlığımızdan sadece iki kişi var. Genel müdürümüz ve genel müdür yardımcısı. 2-3 tane daha bakanlık üyesi var. Gerisi STK'ler ve temsilcilerden oluşuyor. Bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi, o reklam kurulunun üyesi. İddia şu, Vedat Milor isimli bir yiyecek içecek gurmesi genelde lüks yerlerde teftiş yapar ve kent lokantasına gitmiş, orada yemek yemiş. Ne güzel, biz bundan mutluluk duyarız ama Youtube sayfasında bununla ilgili örtülü reklam yapıyor şeklinde CİMER'den şikayet gelmiş. Reklam Kurulunun sekreteryasına. Sekreterya da bununla alakalı bir kendisi dosya hazırlıyor ve diyor ki ilgili daire başkanı da görüyor, imzalıyor. 5 Mart Çarşamba günü Vedat Milor'a bilgi almak için siz bu YouTube'unuzda örtülü reklam yaptınız mı diye soru soruyor. Kent lokantasına değil, Vedat Milor'a soruyor. Vedat Milor Youtuber ya, Youtube'dan para kazanıyor. Böyle binlerce Youtube'dan para kazanan influencerlar var. 6 Mart günü bir araya geliyorlar."

Olay üzerine yaşanan gelişmeleri de değerlendirne Bakan Bolat, "'Biz bunu nasıl bir mağduriyet ve büyük reklam operasyonuna çeviririz' diye kendi besledikleri yandaş bir sosyal medya üzerinden Cuma sabahı haber köpürtmeye çalışıldığını belirterek, "İşte ucuz yemek verdiği için kent lokantasına soruşturma açtı Ticaret Bakanlığı diye. Bir kere dosyayla ilgilenen bağımsız bir kurul, Reklam Kurulu ve onun sekreteryası. Bu sekreteryanın içinde İBB temsilcisi de var. Bununla alakalı bir soru soruyor. Bilgi istiyor. Sizin hakkınızda böyle şikayetler geldi CİMER'e. Bunun için ne diyeceksiniz diye. Bunu kamufle edip bir algı, her zaman en iyi bildikleri şey, yalan, takiye, algı, reklam olduğu için bir mağduriyet edebiyatına döndürmeye çalışıyor." diye konuştu.