İstanbul’un Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 3 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - Ülke genelinde zehir tacirlerine yönelik her ortamda sürdürülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fatih ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde bir işyeri ve bir uyuşturucu madde imalathanesine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1933451864860758239

2 Milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap ile 266 kilogram uyuşturucu madde üretiminde kullanılan kimyasal katkı maddesi, 810 bin adet boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan elektronik cihaz ve makinenin ele geçirildiği olayla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere operasyonu koordine eden İstanbul ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl ve İlçe Emniyet Müdürleri ile kahraman polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.