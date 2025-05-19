Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı’na katılan Ankara Üniversitesi öğrencilerinin görüşlerini paylaşarak, gençlere destek mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

İŞKUR Gençlik Programı’ndan faydalanan Ankara Üniversitesi öğrencileriyle yapılan röportajları paylaşan Işıkhan, gençlerin program hakkındaki düşüncelerine yer verdi.

Gençler, gelecek sizin! Biz de İŞKUR Gençlik ile sizin yanınızdayız.????????‍????????????‍????Ankara Üniversitesi’nde eğitim gören ve İŞKUR Gençlik Programımız’dan faydalanan genç kardeşlerimize mikrofon uzattık.????İŞKUR Gençlik Programımız hakkında düşüncelerini sorduk.Bu vesileyle; kıymetli… pic.twitter.com/AXSRRu1RcR— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 19, 2025

“GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Bakan Işıkhan, “Gençler, gelecek sizin! Biz de İŞKUR Gençlik ile sizin yanınızdayız. Ankara Üniversitesi’nde eğitim gören genç kardeşlerimize mikrofon uzattık ve İŞKUR Gençlik Programımız hakkında düşüncelerini sorduk” dedi.

Programın gençlerin kariyer yolculuğuna destek olmayı amaçladığını vurgulayan Bakan Işıkhan, İŞKUR’un gençlere yönelik fırsatları artırmaya devam edeceğini belirterek, gençlerin enerjisi ve potansiyeline olan inancını dile getirdi.