Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Bakan Yardımcıları ve birim amirlerinin de katılımıyla 81 ilin millî eğitim müdürüyle Ankara'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Başkent Öğretmenevindeki programda, Bakanlıkça hayata geçirilen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, projelerin uygulanması ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi için iş birliği içinde çalışmanın önemli olduğunu vurgulayarak Bakanlık birimleri arasında, kopukluk olmadan merkez ve taşra teşkilatının uyumlu çalışmasının önemine işaret etti.

Bu eğitim öğretim yılında üç konuyu ana gündeme aldıklarını hatırlatan Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile ailelerin çocuklarının eğitimi sürecine daha aktif katılımı" üzerine odaklandıklarını ifade ederek, bu kapsamda il müdürlüklerinin sahadaki ihtiyaçları analiz ederek Bakanlık merkez teşkilatı ile koordineli çalışmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gerçekleştirdiği il ziyaretlerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki olumlu yansımalarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Tekin, yeni müfredata ilişkin merkez teşkilatında hayata geçirilen izleme değerlendirme çalışmalarının il bazlı olarak da yapılmasının faydalı olacağını belirtti.

Programda, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, müzik ve ilahi dinletisi sundu.