Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak yaralanması üzerine Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını belirtti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuzunda elektrik arızasına müdahale ederken akıma kapılarak yaralandı. Olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

ELEKTRİK TESİSATINDA KAÇAK TESPİT EDİLDİ

Elektrik ve makine mühendisleri, itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinden oluşan bilirkişi heyeti, havuzun elektrik tesisatı ve koruma sistemlerinde kaçaklara yol açan teknik arızalar tespit etti. Ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlanması için çalışmalar titizlikle devam ediyor.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1931657359908114619

12 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında, havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerinde ilk müdahaleyi yapan itfaiye personeli dahil 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvuruldu. Ayrıca, 2 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve ihmal ya da kusur olup olmadığının belirlenmesi için kapsamlı bir şekilde yürütülüyor.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hastanede tedavisi süren Başkan Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, “En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.

Bakan Tunç, tüm delillerin dikkatle değerlendirildiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.