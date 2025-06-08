Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kurban Bayramı’nda Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için Türkiye Diyanet Vakfı’na emanet edilen 50 bini aşkın kurban hissesinin Mısır’da kesilip paketlendikten sonra bölgeye ulaştırılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kurban Bayramı’nda Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) 50 bin kurban hissesi emanet edildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Erbaş, “Gazzeli kardeşlerimiz Arafat’ta dualarımızda oldular. TDV gönüllülerimiz, emanet edilen kurbanları Mısır’da kesip paketledi ve hemen akabinde kardeşlerimize ulaştırmak için çalışmalara başladı” dedi.

https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1931621055128334670

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türk milletinin emanetlerini Gazzeli ve Filistinli kardeşlere ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf edileceğini belirten Erbaş, geçen yıl 28 bin hissenin emanet edildiği kurban hissenin an itibariyle 50 bini aşkın hisenin emanet edildiğini ifade ederek, TDV’nin bu anlamlı dayanışma hareketiyle bölge halkına destek olmayı sürdüreceğini vurguladı.