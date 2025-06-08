Bornova Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaş almış yurttaşlar, Bornova’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme imkânı buldu.İZMİR (İGFA) - “Çınarlarla Doğa ve Kültür Turu” kapsamında Homeros Vadisi, Belkahve Ata Anı Evi ve Abide-i Hürriyet Meydanı’nı ziyaret eden huzurevi sakinleri, keyifli bir gün geçirdi.

Gezi Homeros Vadisi’nde başladı. Ege mitolojisinin önemli isimlerinden, M.Ö. 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ünlü ozan Homeros’un adını taşıyan, doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurlarıyla dikkat çeken vadide doğayla baş başa kalan konuklar, çay eşliğinde sohbet edip vadinin huzurlu atmosferinin tadını çıkardı.

BELKAHVE’DEN İZMİR’E BAKAN GÖZLERLE BULUŞMA

Homeros Vadisi’nden sonra rotasını Belkahve’ye çeviren grup, İzmir’in panoramik manzarasını seyretti. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e ilk kez baktığı nokta olan Belkahve, tarihi anlamıyla da ziyaretçileri etkiledi. Çınarlar burada Ata Anı Evi’ni gezerek Atatürk’ün hatıralarına tanıklık etti.

Gezi, Bornova Belediyesi tarafından kısa süre önce kente kazandırılan Abide-i Hürriyet Meydanı ile son buldu. II. Meşrutiyet’in ilanının ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan “Abide-i Hürriyet”in adıyla kent kültürünün yaşatıldığı bu alanda, çınarlar geçmişle bugün arasında anlamlı bir köprü kurdu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ev sahipliği yaptıkları etkinlikle ilgili olarak, “Kentimizin çınarlarını doğamızla, tarihimizle ve kültürel değerlerimizle buluşturmak bizim için büyük bir onur. Onların bir tebessümü, bizim için en büyük motivasyon. Bornova Belediyesi olarak yaşamın her dönemine saygı duyan, her yaştan hemşehrimizin kent yaşamına katılımını önemseyen bir anlayışla çalışıyoruz.” diye konuştu.